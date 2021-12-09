У Міністерстві оборони України розпочали поступову "демілітаризацію" посад. Відтак цивільні зможуть посідати пости, які не потребують військової компетенції.

Про це йдеться в інтерв‘ю міністра оборони Олексія Резнікова інформаційному агентству AрміяInform.

“В Міністерстві оборони вже почалась поступова “демілітаризація” посад. Військові посади будуть збережені лише там, де вони дійсно необхідні, де потрібні військові компетенції. Системне рішення – ухвалення закону, який завершить розподіл повноважень і встановить чітку вертикаль управління. Проєкт уже готовий і невдовзі буде запропонований на розгляд парламенту”.

Резніков також додав, що модель, яку він хоче створити в Україні у процесі євроатлантичної інтеграції, може ефективно працювати при поєднанні цивільних і військових компетенцій.

Міністр зауважив, що в паралельному існуванні двох управлінських структур, до яких входять військові, немає сенсу, адже ці структури дублюватимуть функції та постійно з‘ясовуватмуть, хто з генералів головніший.

Наступним кроком після “демілітаризації” планується затвердження нової структури Міністерства, яка охоплюватиме три компоненти:

Чіткий розподіл підрозділів на такі, що виробляють політику та які імплементують; Функції, важливі для діяльності сектору оборони, будуть виокремлені в окрему функцію управляння людським потенціалом; Буде створено 5 міжструктурних комітетів для впровадження управлінських практик. Це дасть змогу залучити фахівців, необхідних для розв’язання тих чи інших завдань.