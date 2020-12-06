Про це пише Road Show.

У порівнянні з галогенними лампами, які встановлювалися на автомобілі всього кілька десятиліть тому, новітні фари Audi DML схожі на щось з “Зоряних війн”. Вони можуть яскраво висвітлювати дорогу попереду широкою смугою світла, але вибірково затемнювати певні області цього поля, щоб не засліплювати водіїв на зустрічній смузі.

Також вони можуть виявляти і вибірково висвітлювати пішоходів, які знаходяться поруч з проїжджою частиною, і опускати промені, коли ви під’їжджаєте до зупиненого автомобіля.

Кожна лампа оснащена цифровим мікродзеркалом DMD. Ці маленькі чіпи прикрашені 1,3 мільйонами крихітних дзеркал, довжина яких становить всього кілька сотих міліметра. Використовуючи електростатичні поля, їх можна регулювати до 5000 разів в секунду, завдяки чому вони можуть вмикати або вимикати ті частини поля, які вони висвітлюють. Ці фари також працюють з фронтальною камерою автомобіля, яка попереджає про виїзд зі смуги руху.

В даний час в США і Європі лампи Audi DML доступні тільки на повністю електричних кроссоверах E-Tron і E-Tron Sportback як опція за 3000 доларів на моделях Prestige найвищого рівня.

Крім ультрасучасних фар інженери Audi також працювали над винаходом задніх ліхтарів. Цифрові OLED-лампи доступні на позашляховику Q5. Вони дозволяють водіям підвищити безпеку на дорозі. Ліхтар складається з трьох блоків, кожен з яких має шість окремих елементів. Конфігурація може змінюватися на ходу в залежності від режиму руху, а при критичному наближенні іншого автомобіля ззаду автоматично загоряться всі секції.

В майбутньому задня світлотехніка включатиме в себе більше 60 OLED-сегментів, що дозволить не тільки розширити варіативність дизайну, але і впровадити нові функції.