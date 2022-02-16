Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Так, за словами Майкла О’Лірі, “Ryanair” продовжуватиме здійснювати авіарейси до України доти, поки не буде офіційної заборони від європейської влади.

Він додав, що немає сенсу зупиняти авіапольоти, поки “не почалась війна та не літають ракети”.

“Ми не бачимо причин для того, щоб зупиняти авіасполучення з Україною, поки нам не скажуть офіційно, що польоти над Україною несуть загрозу”, – розповів О’Лірі на пресконференції у Лісабоні (Португалія).