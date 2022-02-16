Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Так, за словами Майкла О’Лірі, “Ryanair” продовжуватиме здійснювати авіарейси до України доти, поки не буде офіційної заборони від європейської влади.
Він додав, що немає сенсу зупиняти авіапольоти, поки “не почалась війна та не літають ракети”.
“Ми не бачимо причин для того, щоб зупиняти авіасполучення з Україною, поки нам не скажуть офіційно, що польоти над Україною несуть загрозу”, – розповів О’Лірі на пресконференції у Лісабоні (Португалія).
- Нагадаємо, на тлі напруженої зовнішньополітичної ситуації авіакомпанія “Міжнародні Авіалінії України” (МАУ) повідомила, що польоти їхніх літаків над Україною не будуть застраховані. Водночас “SkyUp Airlines” продовжить здійснювати польоти над Україною без змін.
- Раніше Кабінет міністрів України (КМУ) створив додатковий державний механізм страхування безпеки польотів в Україні. Для цього із резервного фонду Державного бюджету буде виділено 16,6 млрд гривень.
- Також нідерландська авіакомпанія KLM, одна з найстаріших у світі, припинить польоти в Україну на тлі загрози ескалації збройного конфлікту з боку Росії. Зокрема Міністерство зовнішніх справ Нідерландів закликає своїх громадян залишити територію України.