Генеральний директор компанії "Ryanair" Майкл О’Лірі розповів, чи припинить його авіакомпанія здійснення польотів до України.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Так, за словами Майкла О’Лірі, “Ryanair” продовжуватиме здійснювати авіарейси до України доти, поки не буде офіційної заборони від європейської влади.

Він додав, що немає сенсу зупиняти авіапольоти, поки “не почалась війна та не літають ракети”.