Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Інцидент стався рано вранці у вівторок. Мешканців будинку в терміновому порядку евакуювали.
Всіх постраждалих доправили до лікарні, травми чотирьох осіб вважаються серйозними.
Поліція почала розслідування, а аварійні служби виключили витік газу як причину вибуху.
“Ми вважаємо, що вибух стався не з природних причин”, – заявив представник поліції Томас Фуксборг, додавши, що на місці вибуху “ймовірно” щось було закладено.
Служби порятунку заявили, що наразі працюють над гасінням пожежі в багатоквартирному будинку. Вони утрималися від припущень про причини вибуху.
В останні роки скандинавська країна бореться з ростом злочинності серед угруповань, при цьому конкуруючі групи використовують вибухові речовини і вогнепальну зброю для зведення рахунків.
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