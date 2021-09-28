У багатоквартирному будинку в центрі шведського міста Гетеборг стався потужний вибух, внаслідок якого постраждало близько 25 осіб.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Інцидент стався рано вранці у вівторок. Мешканців будинку в терміновому порядку евакуювали.

Всіх постраждалих доправили до лікарні, травми чотирьох осіб вважаються серйозними.

Поліція почала розслідування, а аварійні служби виключили витік газу як причину вибуху.

“Ми вважаємо, що вибух стався не з природних причин”, – заявив представник поліції Томас Фуксборг, додавши, що на місці вибуху “ймовірно” щось було закладено.

Служби порятунку заявили, що наразі працюють над гасінням пожежі в багатоквартирному будинку. Вони утрималися від припущень про причини вибуху.

В останні роки скандинавська країна бореться з ростом злочинності серед угруповань, при цьому конкуруючі групи використовують вибухові речовини і вогнепальну зброю для зведення рахунків.