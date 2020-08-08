Із понеділка, 10 серпня, в Парижі (Франція) запроваджується обов'язкове носіння масок на найбільш багатолюдних вулицях.

Відповідне рішення ухвалила в суботу, 8 серпня, місцева влада, повідомляє французький громадський телеканал France 24.

Так, із наступного тижня жителям і гостям міста, а також столичного регіону Іль-де-Франс доведеться носити захисну маску на окремих вулицях і в певних районах.

Нововведення набуде чинності з 8:00 10 серпня. Під дію нової норми будуть підпадати особи у віці від 11 років.

Нові приписи поширюються на найбільш багатолюдні райони і вулиці міста.

Так, маски необхідно буде носити на берегах Сени і уздовж каналу Сен-Мартен, в парку Ла-Віллет і на Монмартрі, а також на відкритих ринках і в інших місцях, де складно дотримуватися соціальної дистанції, інформує видання Le Figaro. В цілому, нові норми можуть торкнутися понад сотні вулиць столиці Франції.

При цьому такі популярні туристичні об’єкти, як Ейфелева вежа, Тріумфальна арка та Єлисейські поля, поки що не були перераховані, інформує агентство Reuters.

#COVID19 😷 | Le port du masque sera obligatoire à #Paris dans les zones à forte fréquentation de personnes à compter du lundi 10 août à 8h.https://t.co/HOfho8JcQn

Pour plus de détails consultez notre communiqué de presse 👇 pic.twitter.com/cPigy6eWge — Préfecture de Police (@prefpolice) August 8, 2020

Дане розпорядження діятиме протягом одного місяця. У префектурі Парижа пообіцяли деталізувати список вулиць і кварталів, де будуть діяти нові правила.

Обов’язковий масковий режим на вулиці також вводять в чотирьох департаментах навколо Парижа: О-де-Сен, Сен-Сен-Дені, Валь-де-Марн і Валь-д’Уаз.

#COVID19 😷 | Renforcement des mesures de prévention en IDF.

Le préfet de Police et les préfets du 93, 92, 94 et 95 rendent le port du masque obligatoire dans certaines zones à forte concentration de personnes dans l’agglomération parisienne à partir du lundi 10 août 2020 à 8h00. pic.twitter.com/QUtjnwi9DG — Préfecture de Police (@prefpolice) August 8, 2020

“Багато що вказує на те, що з середини липня спостерігається зростання темпів поширення коронавірусу в регіоні”, – пояснили нововведення в міському управлінні поліції.

Відзначається, що наразі в Парижі та околицях щодня фіксують по 400 нових випадків інфікування. Рівень захворюваності особливо високий у віковій категорії від 20 до 30 років.

У п’ятницю у Франції повідомили про 2288 нових випадків COVID-19. Цей показник значно перевищує статистику захворюваності за попередні тижні.