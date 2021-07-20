Внаслідок вибуху бомби на жвавому ринку в столиці Іраку Багдаді загинуло щонайменше 25 осіб і ще десятки поранені.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Пристрій вибухнув на ринку в північному районі Садр-Сіті, коли сім’ї готувалися до ісламського фестивалю Ід аль-Адха.

Зазначається, що це був самий смертоносний вибух в Багдаді за останні шість місяців.

Група “Ісламська держава” взяла на себе відповідальність, заявивши, що один з її членів привів в дію жилет з вибухівкою.

Іракський уряд оголосив про перемогу у війні проти сунітського мусульманського джихадистського угруповання в кінці 2017 року. Однак ІДІЛ заявило, що цей вибух стався за вибухом замінованого автомобіля в квітні, внаслідок якого загинули чотири людини на іншому ринку в Садр-Сіті, переважно мусульмани-шиїти.

Також в січні на площі Таяран був здійснений подвійний теракт, внаслідок якого загинули 32 людини. Це був самий смертоносний вибух в столиці за три роки.