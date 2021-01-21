Про це повідомляє Reuters.

Іракські військові заявили, що двоє смертників в жилетах з вибухівкою підірвалися серед покупців на переповненому ринку на площі Таяран в центрі Багдада.

Представник міністерства внутрішніх справ повідомив, що число загиблих склало не менше 23 осіб, і очікується, що воно зросте, оскільки деякі з поранених перебувають у критичному стані.

Іракська влада назвала вибухи терористичним інцидентом, за якими зазвичай стоять представники Ісламської держави.

Зазначається, що після розгрому бойовиків Ісламського держави в 2017 році теракти смертників в іракській столиці стали рідкістю. Останній стався в січні 2018 року. Тоді загинули щонайменше 27 осіб.

Бойовики з цього угруповання залишаються в Іраку, ведучи заколот проти іракських військ і нападаючи на місцеву владу в північних районах країни.

Урядові і військові чиновники наразі не вважають, що Ісламська держава здатна захопити значну територію, але заявляють, що вона продовжить здійснювати напади, що загрожують стабільності та безпеці Іраку.

Фото: alarabiya.net

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