Про це повідомляє Reuters.
Іракські військові заявили, що двоє смертників в жилетах з вибухівкою підірвалися серед покупців на переповненому ринку на площі Таяран в центрі Багдада.
Absolutely heartbreaking. Twin suicide bombings have hit an open-air #Baghdad market on Thursday. 20 dead and 40 wounded so far. This is the moment of second suicide explosion.#PrayForBaghdad @akhbarpic.twitter.com/HlWvyy2IRM
— Jenan Moussa (@jenanmoussa) January 21, 2021
Представник міністерства внутрішніх справ повідомив, що число загиблих склало не менше 23 осіб, і очікується, що воно зросте, оскільки деякі з поранених перебувають у критичному стані.
Іракська влада назвала вибухи терористичним інцидентом, за якими зазвичай стоять представники Ісламської держави.
Зазначається, що після розгрому бойовиків Ісламського держави в 2017 році теракти смертників в іракській столиці стали рідкістю. Останній стався в січні 2018 року. Тоді загинули щонайменше 27 осіб.
Бойовики з цього угруповання залишаються в Іраку, ведучи заколот проти іракських військ і нападаючи на місцеву владу в північних районах країни.
Урядові і військові чиновники наразі не вважають, що Ісламська держава здатна захопити значну територію, але заявляють, що вона продовжить здійснювати напади, що загрожують стабільності та безпеці Іраку.
Warning: Graphic content, aftermath of the twin suicide bombing in an Iraqi street market this morning #Baghdad pic.twitter.com/Q1249tGAiz
— Middle East News (@MEDotNews) January 21, 2021
- Увечері в понеділок, 2 листопада, біля синагоги у Відні було чути постріли. В результаті теракту двоє людей загинули, ще 15 поранені. Одного з нападників поліція застрелила, а другого шукала поліція. Джихадисти заявили про причетність до теракту.
- Єврейська громада Австрії ухвалила рішення про тимчасове закриття всіх синагог в країні після терактів у Відні. В цілях безпеки також закрили усі єврейські установи. Голова міністерства внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер назвав ім’я убитого в ніч на 3 листопада віденського терориста. Терористові було 20 років, його звали Куйт Фейзулла, він був родом з Північної Македонії і раніше мав судимість за зв’язок з “Ісламською державою”.
- 3 листопада австрійська поліція провела антитерористичний рейд в Лінці та затримала одного з підозрюваних в терактах у Відні.