Про це повідомляє Reuters.

Іракські військові заявили, що двоє смертників в жилетах з вибухівкою підірвалися серед покупців на переповненому ринку на площі Таяран в центрі Багдада.

Absolutely heartbreaking. Twin suicide bombings have hit an open-air #Baghdad market on Thursday. 20 dead and 40 wounded so far. This is the moment of second suicide explosion.#PrayForBaghdad @akhbarpic.twitter.com/HlWvyy2IRM

— Jenan Moussa (@jenanmoussa) January 21, 2021