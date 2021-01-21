У четвер, 21 січня, в столиці Іраку - Багдаді стався подвійний теракт, в результаті якого загинули щонайменше 23 людини і понад 50 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Іракські військові заявили, що двоє смертників в жилетах з вибухівкою підірвалися серед покупців на переповненому ринку на площі Таяран в центрі Багдада.

Absolutely heartbreaking. Twin suicide bombings have hit an open-air #Baghdad market on Thursday. 20 dead and 40 wounded so far. This is the moment of second suicide explosion.#PrayForBaghdad @akhbarpic.twitter.com/HlWvyy2IRM — Jenan Moussa (@jenanmoussa) January 21, 2021

Представник міністерства внутрішніх справ повідомив, що число загиблих склало не менше 23 осіб, і очікується, що воно зросте, оскільки деякі з поранених перебувають у критичному стані.

Іракська влада назвала вибухи терористичним інцидентом, за якими зазвичай стоять представники Ісламської держави.

Зазначається, що після розгрому бойовиків Ісламського держави в 2017 році теракти смертників в іракській столиці стали рідкістю. Останній стався в січні 2018 року. Тоді загинули щонайменше 27 осіб.

Бойовики з цього угруповання залишаються в Іраку, ведучи заколот проти іракських військ і нападаючи на місцеву владу в північних районах країни.

Урядові і військові чиновники наразі не вважають, що Ісламська держава здатна захопити значну територію, але заявляють, що вона продовжить здійснювати напади, що загрожують стабільності та безпеці Іраку.

Warning: Graphic content, aftermath of the twin suicide bombing in an Iraqi street market this morning #Baghdad pic.twitter.com/Q1249tGAiz — Middle East News (@MEDotNews) January 21, 2021