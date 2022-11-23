У Бахмуті, що на Донеччині, окупанти влучили у пожежно-рятувальну частину, внаслідок чого поранень зазнали три цивільні особи.

Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, вчора ввечері, 22 листопада, внаслідок артилерійського обстрілу міста Бахмут снаряд влучив у фасад 47-ї пожежної частини. Внаслідок обстрілу особовий склад не постраждав, проте поранення отримали три цивільні особи: чоловіки 1986, 1979 та 1969 років народження.

Крім того, уламками пошкоджено пасажирське скло пожежної автоцистерни, віконні отвори та облицювання трьох в’їзних воріт будівлі частини.

“Рятувальники надали медичну допомогу постраждалим та на авто швидкої транспортували їх до лікувального закладу міста Бахмут”, – повідомили у ДСНС.

Зазначимо, що за добу російські загарбники обстріляли 5 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 12 цивільних об’єктів, є загиблі та травмовані.

Протягом доби російські армійці завдали ударів по містах Авдіївка, Бахмут, Часів Яр, Торецьк, селу Олександропіль. Окупанти застосували проти цивільного населення реактивні системи залпового вогню “Град” та артилерію. Внаслідок обстрілів знищено та пошкоджено 12 цивільних об’єктів – 9 житлових будинків, пожежну частину, спецтранспорт, складське приміщення.

Крім того, за добу окупаційні війська чотири рази обстріляли Бахмут, вбили та поранили цивільних. Руйнувань зазнали багатоквартирні та приватні будинки, об’єкти інфраструктури.