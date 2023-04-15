Речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку. За його словами у межах міської забудови Бахмута тривають "безпрецедентні криваві бої".

Про це він розповів в етері телемарафону.

Череватий зазначив, що окупанти поставили собі за мету взяти місто Бахмут на Донеччині.

“Наші воїни в кривавих жорстоких боях роблять усе, щоб сточувати його боєздатність, вибивати його силу, підривати моральний дух. І щодоби з кожним кутом цього міста вони це успішно роблять, намагаючись максимально завдати шкоди ворогу”, – сказав він.

Він також додав, що протягом цієї доби окупанти вже здійснили 158 ударів ракетами, артилерією та РСЗВ.

Загалом відбулось 17 бойових зіткнень, під час яких українські захисники ліквідували 80 та поранили 100 російських загарбників. Також знищено чотири польові склади ворога.

Другим за інтенсивністю Череватий назвав Лимансько-Куп’янський напрямок, де за добу російські війська здійснили 307 обстрілів різними системами за добу.