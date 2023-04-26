Британські розвідники зазначили, що у західній частині міста Бахмут на Донеччині тривають запеклі та важкі бої на короткій дистанції.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

Фахівці зауважили, що протягом останнього тижня основні бої точаться на околицях Бахмута, насамперед поблизу населеного пункту Хромове, де ЗСУ прагнуть зберегти контроль над своїм маршрутом постачання 0506.

Інші дороги до Бахмута непрохідні через багнюку на ґрунтових трасах.

“З огляду на те, що місто зазнає атаки вже понад 11 місяців, українська оборона Бахмута тепер інтегрована як один з елементів значно глибшої оборонної зони, яка включає місто Часів Яр на заході”, – резюмували розвідники.