Про це інформує пресслужба ДПСУ у Facebook.

Першу групу російських загарбників мінометники знищили за наданими аеророзвідкою координатами. Вогонь зупинив окупантів на підході до лінії зіткнення.

Другий загін найманців ПВК “Вагнер” бійці Держприкордонслужби стримали у ближньому бою у приміській забудові, поціливши у ворога з гранатометів та стрілецької зброї.

За даними Держприкордонслужби, загалом втрати живої сили ворога склали 14 осіб: 6 – вбитими, 8 – пораненими.

Зазначимо, що 29 березня голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі зазначив, що у східноукраїнському місті Бахмут воюють приблизно 6000 найманців групи “Вагнера”.

Міллі пояснив, що вони зараз ведуть бойові дії в першу чергу в Бахмуті.

“Ймовірно, мовиться про 6000 або близько того справжніх найманців і, можливо, ще 20 або 30 тисяч новобранців, яких вони отримують, багато з яких походять із в’язниць”, – зазначив Міллі комітету Палати представників у справах Збройних сил разом із міністром оборони США Ллойдом Остіном. “І вони несуть величезну кількість втрат в районі Бахмута; українці завдають цим росіянам багато смертей і руйнувань”.

Битва за Бахмут перетворилася на “бійню” для росіян, додав американський генерал. Він наголосив, що “українці ведуть дуже ефективну зонову оборону, яка, як доведено, дуже дорого обходиться росіянам. Так, за минулі 20-21 день росіяни не досягли жодного прогресу в Бахмуті та навколо нього.

Міллі констатував, що “це справжня бійня для росіян”. Вони отримують удари в районі Бахмута, і українці воюють “дуже, дуже добре”.

Глава російської приватної військової компанії Євген Пригожин раніше визнав, що “Вагнер” має великі втрати під Бахмутом.