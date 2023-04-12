У Бахмуті прикордонний підрозділ боєм зупинив спробу штурмовиків з приватної військової компанії "Вагнер" прорвати рубіж оборони.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Понад два десятки штурмовиків з ПВК “Вагнер” спробували приховано наблизитись до позицій українських захисників та атакувати. Проте українські оборонці виявили переміщення найманців зі спостережного пункту та відкрили вогонь на ураження.

Аби укритись від вогню, ворожі сили забігли у напівзруйновану забудову. Натомість бійці Держприкордонслужби здійснили маневр та завдали зосередженого удару по одній із будівель.

Під час стрілецького бою частину штурмовиків ліквідовано, а решта загарбників, які переховувалися в інших спорудах, втекли. Загальні втрати піхоти противника склали 19 осіб – 7 вбитими, 12 пораненими.

Зазначимо, що в Україні триває 413-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період українські захисники ліквідували вже понад 180 тисяч російських солдатів.

Крім того, за інформацією Генштабу, авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили два ворожих БпЛА типу “Орлан–10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також дві станції радіоелектронної боротьби противника.