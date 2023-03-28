У Бахмуті українські прикордонники знищили під час ближнього бою місце тимчасової дислокації бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер".

Про це інформує пресслужба ДПСУ у Telegram.

У Держприкордонслужбі розповіли, що прикордонники Луганського загону знищили місце тимчасової дислокації найманців ПВК “Вагнер”.

Під час ближнього бою, в одному з кварталів Бахмута, пострілами з ручних гранатометів, бійцям вдалось знищити будівлю, з якої ворог вів прицільний вогонь.

За даними Генштабу ЗСУ, зараз ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку.

Зокрема, за оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, щоб досягти успіхів на Авдіївському напрямку, окупанти залучили обмежену кількість кваліфікованих бійців із приватної військової компанії “Вагнер”.

Таких висновків фахівці дійшли після заяви керівника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського, який 25 березня зауважив, що українська розвідка прогнозує появу “вагнерівців” на Авдіївському напрямку.

Окрім цього, у російській соцмережі “ВКонтакте” – яка заборонена в Україні – один з користувачів опублікував некролог, у якому повідомив про загибель бойовика ПВК “Вагнера” Євгена Малготіна 20 березня під Авдіївкою.

У некролозі стверджується, що Малготін мав попередній військовий досвід і воював у складі 2- го полку Російського добровольчого загону Армії Республіки Сербської (зазвичай відомої як Армія боснійських сербів) у 1992 році.

“Схоже, що Малготін був досвідченим бійцем і, ймовірно, представляє бійця вищого калібру, який входить до складу сил спеціальних операцій Вагнера. Попри те, що “Вагнер” залучив до операцій поблизу Бахмута більшу частину засуджених, ймовірно, у різних місцях України є контингент висококваліфікованих операторів”, – наголосили експерти.

В ISW резюмували, що військове керівництво РФ, ймовірно, вирішило направити окремі елементи вагнерівців до Авдіївки, аби посилити виснажені та менш кваліфіковані війська з так званої “ДНР”.