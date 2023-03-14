Про це повідомила колега Олексія журналістка Анастасія Жук у Facebook.

“Наше перше відрядження на війну було у Бахмут у 2020 році. 13-го березня 2023 року ти загинув у цьому ж самому Бахмуті. Колись ти мені сказав, що якби я тебе не взяла з собою на війну в часи ООС, ти б напевно і не пішов би на війну повномасштабну. І, знаєш, я зараз не дуже рада, що взяла тебе з собою тоді”, — написала журналістка Анастасія Жук.

З початком повномасштабного вторгнення Олексій Ольховик долучився до 241-ї бригади тероборони Києва, але згодом його відправили на фронт на Донеччину. У вересні 2022 року Олексій Ольховик дістав мінно-вибухове поранення і близько місяця лікувався, а після одужання повернувся на фронт — до Бахмута.

В Олексія залишились дружина та донька Єва.