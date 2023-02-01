Російські війська продовжують знищувати Бахмут та вбивати місцевих мешканців, зараз у місті залишається 5 990 осіб, зокрема близько 200 дітей.

Про це інформує пресслужба Національної поліції України.

За даними Нацполіції, більшість населення вже виїхало, але ще залишаються родини із дітьми. Відтак, попри пошкоджений відділ поліції, у місті цілодобово продовжують працювати чергова частина, слідчо-оперативні групи та “Білі Янголи”.

Зараз у місті залишається 5990 осіб, з них близько 200 – діти. Цивільні, які ще не виїхали, розраховують на допомогу правоохоронців: продуктові та гігієнічні набори, ліки та, звичайно, евакуацію. Всім цим займаються “Білі Янголи”.

Так, нещодавно до “янголів” звернулась жителька міста Костянтинівка, яка попросила поліціянтів вивезти її доньку з найгарячішого району Бахмута. Правоохоронці поспішили на допомогу. З’ясувалося, що дівчина проживає разом з батьком і своїм другом. Від евакуації вони категорично відмовлялися, а 17-річна дівчина не хоче покидати рідних людей. Проте поліціянтам вдалося переконати підлітків евакуюватися, а чоловік вирішив залишитися.

Під час евакуації на околиці району, де проживає родина, почали прилітати снаряди. Аби не наражати дітей на небезпеку, правоохоронцям довелося перечекати у підвалі. Щойно вибухи скінчились, дівчину та хлопця посадили у броньоване авто та відвезли у Костянтинівку, де на них чекала мама дівчини.

Варто зазначити, що поліціянти за відмови людей евакуюватися до інших регіонів України вивозять їх хоча б до більш безпечних районів Донеччини. Громадяни можуть виїхати до своїх рідних, друзів, знайомих, або просто обрати більш спокійне місто області для проживання.

“Наша основна місія – це комунікація із ЗСУ, госпітальєрами, парамедиками, волонтерами та військовою адміністрацією щодо надання гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення. Акцентуємо увагу на родинах із дітьми. Потрібно зробити все, аби вивезти усіх до більш безпечних місць”, – зазначив начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області Руслан Осипенко.