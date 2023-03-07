У Бахмуті залишається менше як 4000 осіб, зокрема 38 дітей – Верещук

Про це вона заявила в етері телемарафону.
За її словами, на даний час у Бахмуті залишається менше як 4 тисячі цивільних осіб. Зокрема щонайменше 38 дітей.
Верещук нагадала, що до повномасштабного російського вторгнення у Бахмуті проживало понад 70 000 осіб, зокрема 12 000 дітей. Таким чином, на сьогодні із міста виїхало 95% населення.
Міністерка додала, що на даний час дістатись до міста дуже важко через постійні обстріли.
Більше того, ті, хто залишається у місті, майже увесь час переховуються у підвалах і не залишають жодних координат, аби можна було їх знайти та вивезти до більш безпечних регіонів.
“Люди не виїжджають через бойові дії та інформаційний вакуум. Там складно зі зв’язком, і люди перебувають у стресовому стані, обумовленому щільними обстрілами. Вони не усвідомлюють реальної загрози, яка є для цивільних”, – додала міністерка.
- У міністерстві оборони США укотре наголосили, що Бахмут на Донеччині не має важливого стратегічного значення, однак війська РФ намагаються окупувати його і постійно висвітлюють бої за місто у своїх ЗМІ, оскільки їм більше немає про що повідомляти у контексті війни проти України.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Олександр Сирський висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.