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У Бахмуті залишається менше як 4000 осіб, зокрема 38 дітей – Верещук

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що, попри інтенсивні бої у Бахмуті, у місті залишається декілька тисяч мешканців, серед яких – щонайменше 38 дітей.

Вівторок, 7 березня 2023, 13:51
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Про це вона заявила в етері телемарафону.

За її словами, на даний час у Бахмуті залишається менше як 4 тисячі цивільних осіб. Зокрема щонайменше 38 дітей.

Верещук нагадала, що до повномасштабного російського вторгнення у Бахмуті проживало понад 70 000 осіб, зокрема 12 000 дітей. Таким чином, на сьогодні із міста виїхало 95% населення.

Міністерка додала, що на даний час дістатись до міста дуже важко через постійні обстріли.

Більше того, ті, хто залишається у місті, майже увесь час переховуються у підвалах і не залишають жодних координат, аби можна було їх знайти та вивезти до більш безпечних регіонів.

“Люди не виїжджають через бойові дії та інформаційний вакуум. Там складно зі зв’язком, і люди перебувають у стресовому стані, обумовленому щільними обстрілами. Вони не усвідомлюють реальної загрози, яка є для цивільних”, – додала міністерка.

Теги: Донецька область, евакуація населення, Ірина Верещук, Бахмут

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