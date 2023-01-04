У Бахмуті Донецької області остання група рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій відмовилась евакуюватися, мотивуючи таке рішення наміром "тримати життя" у майже знищеному місті.

Про це інформує пресслужба ДСНС України.

Відтак, працівники ДСНС України щодня рятують цивільних та допомагають військовим у Бахмуті.

За даними військових експертів, російським угрупованням під Бахмутом було дано наказ взяти місто до 1 січня. Сюди кинули величезні сили, тому щодня як ворог, так і українські захисники зазнають значних втрат.

Рятувальники ДСНС, які відмовилися евакуйовуватися, зустріли Новий 2023-й рік у Бахмуті. Попри все, у Бахмуті напередодні свят працював ринок, де продають-купують десятки людей. Дорогою можна було придбати яблука за ціною 50 гривень за сітку, кілограмів на п’ять.

За словами однієї з місцевих мешканок Бахмута, газ відключили ще у травні, світла нема, вода зникла у вересні. Саме тому співробітники ДСНС розвозять воду по місту.

Одна з жінок похилого віку попросила у співробітників ДСНС зателефонувати синові й сказати йому, що вона жива. Тут немає звʼязку, і 86-річна Олександра Михайлівна не спілкувалася з рідними півтора місяця. У неї є ще дві дочки: одна зараз у Вашингтоні, а інша – в Монреалі. Війна всіх зустріла у різних містах. У квартирі пані Олександри вибило вікна, всередині – мінус два.

У штабі рятувальників грає музика. “Ми їмо з однієї сковорідки. Ми сімʼя”, – каже Дмитро Нікулеско, начальник Бахмутського районного управління ДСНС.

Його батько в Запоріжжі проходить службу, мати – в Кропивницькому, дружина теж. Дмитрова дитина народилася в серпні, і після того він бачив її ще раз у жовтні, на хрестинах. Старається зв’язуватися з рідними по відео щодня.

Начальник ДСНС сказав, що встановив ялинку на центральній площі: “Має бути святковий настрій!”. У Бахмуті під промову президента України співробітники ДСНС й зустріли 2023-й рік.