Про це інформує пресслужба ДСНС України.
Відтак, працівники ДСНС України щодня рятують цивільних та допомагають військовим у Бахмуті.
За даними військових експертів, російським угрупованням під Бахмутом було дано наказ взяти місто до 1 січня. Сюди кинули величезні сили, тому щодня як ворог, так і українські захисники зазнають значних втрат.
Рятувальники ДСНС, які відмовилися евакуйовуватися, зустріли Новий 2023-й рік у Бахмуті. Попри все, у Бахмуті напередодні свят працював ринок, де продають-купують десятки людей. Дорогою можна було придбати яблука за ціною 50 гривень за сітку, кілограмів на п’ять.
За словами однієї з місцевих мешканок Бахмута, газ відключили ще у травні, світла нема, вода зникла у вересні. Саме тому співробітники ДСНС розвозять воду по місту.
Одна з жінок похилого віку попросила у співробітників ДСНС зателефонувати синові й сказати йому, що вона жива. Тут немає звʼязку, і 86-річна Олександра Михайлівна не спілкувалася з рідними півтора місяця. У неї є ще дві дочки: одна зараз у Вашингтоні, а інша – в Монреалі. Війна всіх зустріла у різних містах. У квартирі пані Олександри вибило вікна, всередині – мінус два.
У штабі рятувальників грає музика. “Ми їмо з однієї сковорідки. Ми сімʼя”, – каже Дмитро Нікулеско, начальник Бахмутського районного управління ДСНС.
Його батько в Запоріжжі проходить службу, мати – в Кропивницькому, дружина теж. Дмитрова дитина народилася в серпні, і після того він бачив її ще раз у жовтні, на хрестинах. Старається зв’язуватися з рідними по відео щодня.
Начальник ДСНС сказав, що встановив ялинку на центральній площі: “Має бути святковий настрій!”. У Бахмуті під промову президента України співробітники ДСНС й зустріли 2023-й рік.
- Британські розвідники зазначили, що Збройні сили України отримали значне підкріплення для захисту району Бахмута, а тому найближчими тижнями росіянам навряд чи вдасться досягти успіху на цьому напрямку.
- З 2014-го волонтер Сергій Добродомов на псевдо “Дєд Волинь” їздить у зону бойових дій з допомогою для оборонців. Нещодавно він повернувся з Бахмута та поділився з журналістами думками та спогадами про місто, яке зараз є однією з найзапекліших точок російсько-української війни.