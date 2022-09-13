Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Президент зауважив, що 13 вересня провів чергову Ставку Верховного Головнокомандувача. Учасники, як і раніше, – Залужний, Резніков, Сирський, Ковальчук, Літвінов, Єрмак, Монастирський, Кубраков, Данілов, Лебідь та інші.

Перше й головне питання – доповіді командувачів за напрямками. Олександр Сирський доповів про успіхи на Харківщині, Андрій Ковальчук – про рух наших сил на півдні.

Розглянули проєкт бюджету на оборону й безпеку на наступний рік.

Детально проаналізували ситуацію на звільненій території нашої держави. Станом на цей час стабілізаційні заходи завершено в районах загальною площею понад 4 тисячі квадратних кілометрів, ще приблизно на такій же звільненій території стабілізація триває. Виявляються залишки окупантів, диверсійних груп, затримуються колаборанти, повертається повна безпека.

Він наголосив, що разом з нашими військами, з нашим прапором на деокуповану територію заходить і звичайне нормальне життя.

“Як приклад – у Балаклії, у Граковому вже почалася видача пенсій одразу за п’ять місяців, за той час, коли ми просто не могли здійснити виплати через окупацію. І всі українські пенсіонери на звільненій території отримають виплати”, – зазначив Зеленський та зауважив, що Україна завжди виконує свої соціальні зобов’язання перед людьми.