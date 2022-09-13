Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після звільнення територій від росіян, українські пенсіонери отримають пенсії одразу за п’ять місяців, тобто за той час, коли країна не могла здійснити виплати через окупацію.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Президент зауважив, що 13 вересня провів чергову Ставку Верховного Головнокомандувача. Учасники, як і раніше, – Залужний, Резніков, Сирський, Ковальчук, Літвінов, Єрмак, Монастирський, Кубраков, Данілов, Лебідь та інші.

Перше й головне питання – доповіді командувачів за напрямками. Олександр Сирський доповів про успіхи на Харківщині, Андрій Ковальчук – про рух наших сил на півдні.

Розглянули проєкт бюджету на оборону й безпеку на наступний рік.

Детально проаналізували ситуацію на звільненій території нашої держави. Станом на цей час стабілізаційні заходи завершено в районах загальною площею понад 4 тисячі квадратних кілометрів, ще приблизно на такій же звільненій території стабілізація триває. Виявляються залишки окупантів, диверсійних груп, затримуються колаборанти, повертається повна безпека.

Він наголосив, що разом з нашими військами, з нашим прапором на деокуповану територію заходить і звичайне нормальне життя.