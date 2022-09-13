Про це йдеться у відеозверненні глави держави.
Президент зауважив, що 13 вересня провів чергову Ставку Верховного Головнокомандувача. Учасники, як і раніше, – Залужний, Резніков, Сирський, Ковальчук, Літвінов, Єрмак, Монастирський, Кубраков, Данілов, Лебідь та інші.
Перше й головне питання – доповіді командувачів за напрямками. Олександр Сирський доповів про успіхи на Харківщині, Андрій Ковальчук – про рух наших сил на півдні.
Розглянули проєкт бюджету на оборону й безпеку на наступний рік.
Детально проаналізували ситуацію на звільненій території нашої держави. Станом на цей час стабілізаційні заходи завершено в районах загальною площею понад 4 тисячі квадратних кілометрів, ще приблизно на такій же звільненій території стабілізація триває. Виявляються залишки окупантів, диверсійних груп, затримуються колаборанти, повертається повна безпека.
Він наголосив, що разом з нашими військами, з нашим прапором на деокуповану територію заходить і звичайне нормальне життя.
“Як приклад – у Балаклії, у Граковому вже почалася видача пенсій одразу за п’ять місяців, за той час, коли ми просто не могли здійснити виплати через окупацію. І всі українські пенсіонери на звільненій території отримають виплати”, – зазначив Зеленський та зауважив, що Україна завжди виконує свої соціальні зобов’язання перед людьми.
- За словами американських посадовців, стратегія стрімких військових здобутків України в останні дні почала формуватися ще декілька місяців тому під час серії інтенсивних розмов між українськими та американськими офіційними особами щодо подальших дій у війні проти РФ.
- На територіях України, які повернули під контроль, планують якнайшвидше відновити зв’язок та інтернет. Серед планів зокрема запустити систему супутникового зв’язку Starlink.
- Укрзалізниця та Укравтодор розчищають автошляхи від залишків техніки окупантів та ремонтують залізничні колії у деокупованих Ізюмі, Балаклії та ще десятку населених пунктів на Харківщині.