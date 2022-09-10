У Балаклії затримали окупаційного голову «поліції»

Про це повідомляє пресслужба ДБР.
“ДБР спільно із військовою контррозвідкою СБУ, за сприяння Національної поліції у Харківській області, вдалося оперативно встановити зрадника, який очолив так званий поліцейський відділок окупаційної влади у Балаклії”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що раніше зрадник був одним з керівників Балаклійської поліції, а коли прийшли окупанти — добровільно зголосився з ними співпрацювати. За це він отримав посаду “начальника” окупаційного відділку.
Після того, як Збройні сили України “вибили” з міста загарбників, зрадник вирішив втекти до так званої “ЛНР”, але цього зробити не встиг. Його затримали у місті Куп’янськ.
Зараз вирішують питання повідомлення про підозру, а також обрання міри запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.
- Збройні сили України звільнили від російських загарбників місто Балаклія Харківської області, у центрі міста українські військові підняли державний прапор.
- Британські розвідники наголосили, що звільнення від окупантів Куп’янська (Харківська область) стане для росіян значним ударом, адже це місто розташоване на шляху постачання до лінії фронту на Донбасі.
- Збройні сили України внаслідок активних дій звільнили понад 20 населених пунктів. Українським захисникам вдалося вклинитися в оборону противника у Харківській області.