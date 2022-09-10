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У Балаклії затримали окупаційного голову «поліції»

У Балаклії спвіробітники Державного бюро розслідувань затримали окупаційного голову так званої "поліції". 

Субота, 10 вересня 2022, 21:04
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Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“ДБР спільно із військовою контррозвідкою СБУ, за сприяння Національної поліції у Харківській області, вдалося оперативно встановити зрадника, який очолив так званий поліцейський відділок окупаційної влади у Балаклії”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що раніше зрадник був одним з керівників Балаклійської поліції, а коли прийшли окупанти — добровільно зголосився з ними співпрацювати. За це він отримав посаду “начальника” окупаційного відділку.

Після того, як Збройні сили України “вибили” з міста загарбників, зрадник вирішив втекти до так званої “ЛНР”, але цього зробити не встиг. Його затримали у місті Куп’янськ.

Зараз вирішують питання повідомлення про підозру, а також обрання міри запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Теги: Балаклія, війна, ДБР, колаборант, колабораціонізм, російська агресія, російсько-українська війна

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