У Балаклії (Харкіаська область) викрито жителя, який добровільно став "помічником начальника управління" окупаційної адміністрації росіян. Чоловік наглядав за роботою підприємців.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Місцевий житель на початку травня добровільно вступив до лав тимчасової окупаційної адміністрації міста. Росіяни призначили його “помічником начальника управління тимчасової цивільної адміністрації м. Балаклія”.

За вказівками окупантів чоловік сприяв примусовій “перереєстрації” роботи місцевого бізнесу на користь Росії. Під час колективних зборів він закликав підприємців до перелаштовування діяльності під потреб РФ. Серед цього перераховувати “податки” до бюджету країни-агресора.



Серед основних завдань, які він визначав перед представниками малого і середнього бізнесу, було наповнення продовольством оптових складів. Також колаборант давав вказівки щодо товарів та послуг, які дозволено реалізовувати на території міста.

В іншому випадку чоловік застосовував обмеження на комерційну діяльність. Він забороняв продаж окремих товарів і послуг.

Для засвідчення прихильності росіянам він уклав із керівництвом окупаційного органу “трудовий договір”.

Після деокупації міста чоловік намагався “загубитись” серед мешканців району. Уникнути правосуддя не вдалося, бо співробітники СБУ встановили його місцезнаходження. Правоохоронці задокументували його злочинні дії та затримали.

Чоловіку повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.