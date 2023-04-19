У вівторок, 18 квітня, в центрі міста Балаклія Харківської області жінка наступила на міну-"пелюстку" - постраждалу госпіталізовано до лікарні.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

Як повідомляється, інцидент стався в центрі міста. Жінка, наступила протипіхотну міну “пелюстка”, яка призначена, щоб калічити людей. У ДСНС пояснили, що вона гарантовано травмує нижні кінцівки. Саме такі травми отримала постраждала жінка.

Зазначається, що жінку було госпіталізовано до місцевої лікарні з діагнозом – рвана рана лівої стопи.

Нагадаємо, що 17 квітня близько 16:00 в полі між селами Трифонівка та Борозенське, що на Херсонщині, тракторист наїхав на російську протитанкову міну.

Додамо, що за оцінками розвідки Сполученого Королівства, для очищення України від мін, ймовірно, знадобиться щонайменше десять років.

Як пояснили в британській розвідці, в Україні продовжують надходити щоденні повідомлення про жертви серед цивільного населення, пов’язані з мінами. Найбільш постраждалими вважаються регіони Херсонської та Харківської областей. Зокрема, території, які раніше були під окупацією Росії.

Варто відзначити, що за оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування території України буде коштувати 37,4 млрд доларів.