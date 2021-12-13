Про це повідомляє міжнародне агенство Reuters.
Відомо, що одне судно зареєстровано у Данії, а інше – у Британії. Один корабель має довжину 90 метрів, а інший – 55 метрів.
“Одне з суден перевернулося. Ми не знаємо, як саме це сталося”, – заявив речник шведської морської адміністрації Йонас Францен.
Зазначається, що на борту данського корабля було принаймні дві людини. Наразі триває велика рятувальна операція.
Поки що, згідно з офіційними повідомленнями, у воді нікого не знайшли. У рятувальній операції беруть участь і Швеція, і Данія. З острова Борнхольм відправили рятувальний катер, а Данія направила гелікоптер.
- Нагадаємо, у січні цього року в районі північної турецької провінції Бартин затонуло вантажне судно “Арвін”, яке йшло під прапором Палау. Серед членів екіпажу були українці.