Про це повідомляє міжнародне агенство Reuters.

Відомо, що одне судно зареєстровано у Данії, а інше – у Британії. Один корабель має довжину 90 метрів, а інший – 55 метрів.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

“Одне з суден перевернулося. Ми не знаємо, як саме це сталося”, – заявив речник шведської морської адміністрації Йонас Францен. 

Зазначається, що на борту данського корабля було принаймні дві людини. Наразі триває велика рятувальна операція. 

Поки що, згідно з офіційними повідомленнями, у воді нікого не знайшли. У рятувальній операції беруть участь і Швеція, і Данія. З острова Борнхольм відправили рятувальний катер, а Данія направила гелікоптер.  

  • Нагадаємо, у січні цього року в районі північної турецької провінції Бартин затонуло вантажне судно “Арвін”, яке йшло під прапором Палау.  Серед членів екіпажу були українці. 