У Балтійському морі зіштовхнулися два судна, які йшли під прапорами Данії та Великобританії. Інцидент стався між містом Істад на півдні Швеції та данським островом Борнхольм.

Про це повідомляє міжнародне агенство Reuters.

Відомо, що одне судно зареєстровано у Данії, а інше – у Британії. Один корабель має довжину 90 метрів, а інший – 55 метрів.

“Одне з суден перевернулося. Ми не знаємо, як саме це сталося”, – заявив речник шведської морської адміністрації Йонас Францен.

Зазначається, що на борту данського корабля було принаймні дві людини. Наразі триває велика рятувальна операція.

Поки що, згідно з офіційними повідомленнями, у воді нікого не знайшли. У рятувальній операції беруть участь і Швеція, і Данія. З острова Борнхольм відправили рятувальний катер, а Данія направила гелікоптер.