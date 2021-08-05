Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Інцидент стався в прибережному містечку Шібгандж. Гості висаджувалися з човна, прямуючи до будинку нареченої, коли вдарила блискавка.

“У нас є інформація про 17 осіб, які померли, і ще кілька людей були госпіталізовані”, – сказав співробітник поліції Фарід Хоссейн.

За словами представника пожежної служби Мехерул Іслам, чотирнадцять осіб були поранені і доставлені в лікарню. Наречений також виявився серед постраждалих.

У Бангладеш блискавка щороку вбиває сотні людей. У 2016 році країна оголосила удари блискавки стихійним лихом, тоді тільки в травні загинуло понад 200 осіб, зокрема 82 особи за один день.

Більшість смертей від блискавки зазвичай стається в теплі місяці з березня по липень.

Експерти кажуть, що зростання числа смертельних ударів блискавки пов’язане з вирубкою лісів, внаслідок якої зникли високі дерева.

  • Раніше повідомлялось, що щонайменше, 27 жителів індійського східного штату Західна Бенгалія загинули за останні 24 години від ударів блискавок.