Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Інцидент стався в прибережному містечку Шібгандж. Гості висаджувалися з човна, прямуючи до будинку нареченої, коли вдарила блискавка.
“У нас є інформація про 17 осіб, які померли, і ще кілька людей були госпіталізовані”, – сказав співробітник поліції Фарід Хоссейн.
За словами представника пожежної служби Мехерул Іслам, чотирнадцять осіб були поранені і доставлені в лікарню. Наречений також виявився серед постраждалих.
У Бангладеш блискавка щороку вбиває сотні людей. У 2016 році країна оголосила удари блискавки стихійним лихом, тоді тільки в травні загинуло понад 200 осіб, зокрема 82 особи за один день.
Більшість смертей від блискавки зазвичай стається в теплі місяці з березня по липень.
Експерти кажуть, що зростання числа смертельних ударів блискавки пов’язане з вирубкою лісів, внаслідок якої зникли високі дерева.
- Раніше повідомлялось, що щонайменше, 27 жителів індійського східного штату Західна Бенгалія загинули за останні 24 години від ударів блискавок.