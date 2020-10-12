У Бангладеш вводять смертну кару за зґвалтування. Останні кілька днів країну охопили протести проти високого рівня сексуального насильства по відношенню до жінок.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Міністр юстиції Анісул Хак заявив, що у вівторок президент країни видасть відповідний указ.

Минулого тижня в Бангладеш почався масовий протест після того, як в соціальних мережах поширили відео про жорстокий напад банди на жінку.

Демонстранти несли таблички з написами “Вішати ґвалтівників”, “Ніякої пощади ґвалтівникам”. У столиці Дацці протестувальники встановили імітацію шибениці.

Активісти заявляють, що в минулому році було зареєстровано близько 5400 випадків зґвалтування. При цьому рівень судових вироків за такі злочини надзвичайно низький.

Розслідування Національної комісії з прав людини Бангладеш показало, що жінка на відео, на яку напали в південно-східному районі Ноакхалім, неодноразово піддавалася зґвалтування. Після появи відео заарештували вісім осіб.

Реагуючи безпосередньо на протести, уряд вирішив внести зміни до законодавства шляхом постанови. Оскільки парламент не засідає – буде прийнятий закон.