Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Міністр юстиції Анісул Хак заявив, що у вівторок президент країни видасть відповідний указ.
Минулого тижня в Бангладеш почався масовий протест після того, як в соціальних мережах поширили відео про жорстокий напад банди на жінку.
Демонстранти несли таблички з написами “Вішати ґвалтівників”, “Ніякої пощади ґвалтівникам”. У столиці Дацці протестувальники встановили імітацію шибениці.
Активісти заявляють, що в минулому році було зареєстровано близько 5400 випадків зґвалтування. При цьому рівень судових вироків за такі злочини надзвичайно низький.
Розслідування Національної комісії з прав людини Бангладеш показало, що жінка на відео, на яку напали в південно-східному районі Ноакхалім, неодноразово піддавалася зґвалтування. Після появи відео заарештували вісім осіб.
Реагуючи безпосередньо на протести, уряд вирішив внести зміни до законодавства шляхом постанови. Оскільки парламент не засідає – буде прийнятий закон.
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