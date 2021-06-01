У Бангладеш заарештували браконьєра, підозрюваного у вбивстві 70 бенгальських тигрів, що знаходяться під загрозою зникнення.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Хабіба Талукдера, відомого як Тигр Хабіб, затримали після 20 років розшуку, на його арешт було видано три ордери.

Чоловік орудував в мангровому лісі Сундарбан на кордоні між Індією і Бангладеш.

Зазначається, що в цьому районі проживає найбільша в світі популяція бенгальських тигрів. У дикій природі їх залишилося всього кілька тисяч.

Офіцер Абдул Манани повідомив, що і поліція, і лісове управління протягом багатьох років намагалися заарештувати Талукдера.

“Він таємно проник в Сундарбан і полював на диких тварин, незважаючи на те, що йому давним-давно заборонили вхід до лісу. Він займається цією злочинною діяльністю, хоча проти нього ведеться кілька справ… в цьому замішані впливові банди”, – додав він.

Дані перепису тигрів в Бангладеш показали, що в 2018 році чисельність бенгальських тигрів в Сундарбані зросла до 114 з рекордного мінімуму в 106 особин в 2015 році.