Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Хабіба Талукдера, відомого як Тигр Хабіб, затримали після 20 років розшуку, на його арешт було видано три ордери.
Чоловік орудував в мангровому лісі Сундарбан на кордоні між Індією і Бангладеш.
Зазначається, що в цьому районі проживає найбільша в світі популяція бенгальських тигрів. У дикій природі їх залишилося всього кілька тисяч.
Офіцер Абдул Манани повідомив, що і поліція, і лісове управління протягом багатьох років намагалися заарештувати Талукдера.
“Він таємно проник в Сундарбан і полював на диких тварин, незважаючи на те, що йому давним-давно заборонили вхід до лісу. Він займається цією злочинною діяльністю, хоча проти нього ведеться кілька справ… в цьому замішані впливові банди”, – додав він.
Дані перепису тигрів в Бангладеш показали, що в 2018 році чисельність бенгальських тигрів в Сундарбані зросла до 114 з рекордного мінімуму в 106 особин в 2015 році.
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