Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борелль зазначив, що новий пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ має містити відімкнення ще більшої кількості банків від міжнародної міжбанківської системи передавання інформації та здійснення платежів SWIFT.