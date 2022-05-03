Про це інформує французська інформаційна агенція AFP.
6-й пакет санкцій ЄС у зв’язку з вторгненням РФ в Україну має охоплювати витіснення “більшої кількості російських банків” із глобальної мережі SWIFT.
“У банківському секторі буде більше російських банків, які залишать SWIFT”, – наголосив Боррель.
#UPDATE A fresh EU sanctions package over Russia’s invasion of Ukraine is set to include “more Russian banks” being pushed out of the global SWIFT network, the bloc’s top diplomat Josep Borrell says.
“In the banking sector, there will be more Russian banks that will leave SWIFT” pic.twitter.com/90FCzkmMJM
— AFP News Agency (@AFP) May 3, 2022
- Нагадаємо, Литва виступила за впровадження проти РФ найжорсткіших санкцій. Країна планує переконувати інші держави, які мають сумніви, чи потрібно посилювати обмеження.
- Верховна Рада України підтримала заклик до Палати представників і Сенату США щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму. За проголосували 344 народних депутати.
- Водночас в Європейському Союзі почалися дискусії щодо потреби в забороні імпорту з РФ ядерного палива для АЕС та проєктів, створених за участі дочірньої компанії “Росатому”.
- Натомість уряд Ірландії виступає за внесення ембарго на російську нафту у шостий пакет санкцій Європейського Союзу.