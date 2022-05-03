Про це інформує французська інформаційна агенція AFP.

6-й пакет санкцій ЄС у зв’язку з вторгненням РФ в Україну має охоплювати витіснення “більшої кількості російських банків” із глобальної мережі  SWIFT.

 “У банківському секторі буде більше російських банків, які залишать SWIFT”, – наголосив Боррель.