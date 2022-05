Про це інформує французська інформаційна агенція AFP.

6-й пакет санкцій ЄС у зв’язку з вторгненням РФ в Україну має охоплювати витіснення “більшої кількості російських банків” із глобальної мережі SWIFT.

#UPDATE A fresh EU sanctions package over Russia’s invasion of Ukraine is set to include “more Russian banks” being pushed out of the global SWIFT network, the bloc’s top diplomat Josep Borrell says.

“In the banking sector, there will be more Russian banks that will leave SWIFT” pic.twitter.com/90FCzkmMJM

