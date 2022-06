«У банки з тунцем та квасолею» – автор книги «Багатий тато, бідний тато» порадив у що краще інвестувати

Про це він повідомив у Twitter.

Він зауважив, що зараз важлива їжа, водночас ще одна проблема — це голод. Кіосакі закликав інвестувати в “рішення проблеми”.

Best INVESTMENT: Cans of Tuna Fish. Inflation about to take off. Best investments are cans of tuna & baked beans. You can’t eat gold, silver, or Bitcoin. You can eat cans of tuna and baked beans. Food most important. Starvation next problem. Invest in the solution. Take care.

