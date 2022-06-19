російсько-українська війна

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«У банки з тунцем та квасолею» – автор книги «Багатий тато, бідний тато» порадив у що краще інвестувати

Американський інвестор та автор відомої книги "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кіосакі заявив, що вже найближчим часом інфляція злетить і порадив інвестувати не в біткоїн, золото або срібло, а в харчові продукти.

Понеділок, 20 червня 2022, 00:43
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Про це він повідомив у Twitter.

“Найкраща інвестиція – банки з тунцем і квасолею. Інфляція скоро злетить. Ви не можете їсти золото, срібло або біткоїн. Ви можете їсти консервований тунець і квасолю”, – зазначив американський експерт.

Він зауважив, що зараз важлива їжа, водночас ще одна проблема — це голод. Кіосакі закликав інвестувати в “рішення проблеми”.

Раніше в ООН заявили, що кількість людей, яким гостро бракуватиме продовольства, може сягнути 323 мільйонів: через війну РФ в Україні на межі голодування опиняться ще 47 мільйонів осіб.

За словами директора Всесвітньої продовольчої програми ООН Девіда Бізлі, якщо криза не буде вирішена, це призведе до голоду, дестабілізації та масової міграції. Після економічної кризи 2007-2009 років у 48 країнах світу спалахнули заворушення, оскільки ціни на сировинні товари та інфляція зросли, а економічні фактори, які існують зараз, набагато гірші, ніж ті, які ми спостерігалися 15 років тому.

Довідка. Україна щороку вирощує достатньо продуктів, аби нагодувати 400 мільйонів людей — 42% світової соняшникової олії, 16% кукурудзи та 9% пшениці. Також ООН отримує 40% пшениці для своїх програм надзвичайної продовольчої допомоги з України.

Теги: інвестиції, поради, пріоритет, Роберт Кіосакі, харчові продукти

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