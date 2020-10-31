У центрі Барселони (Іспанія) в п'ятницю ввечері, 30 жовтня, відбулися зіткнення між поліцією та учасниками акції протесту проти карантинних заходів, введених у країні у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Відзначається, що ці вечірні заворушення були найжорсткішими з усіх, які будь-коли відбулися в Іспанії через обмеження, пов’язані з епідемією COVID-19.

Спочатку акція протесту відбувалася мирно. Як повідомляє агентство Reuters, у ній взяли участь близько 700 осіб.

Але згодом група агресивно налаштованих демонстрантів почала кидати в поліцейських каміння, елементи металевої огорожі (було встановлене для захисту адмінбудівель), запалені фаєри.

У відповідь правоохоронці застосували гумові кийки.

Згодом демонстранти розділилися на групи і розосередилися по найближчих вулицях. Там вони споруджували барикади і підпалювали сміттєві контейнери.

Як повідомляє іспанське видання El Pais, у результаті заворушень було затримано 12 осіб, двоє з яких неповнолітні. Принаймні одна людина була поранена каменем у голову.

Saqueo en un Decathlon del centro de Barcelona durante los altercados tras las protestas por las restricciones anticovid. Por el momento hay 12 detenidos y 24 heridos, entre ellos 20 Mossos. La policía atribuye los disturbios a grupos de ultraderecha.https://t.co/MQiWn9CUCl pic.twitter.com/hK6g9ymM6G — La Vanguardia (@LaVanguardia) October 30, 2020

En Barcelona. Menas y demás gentuza aprovechan los disturbios para asaltar un Decathlon y llevarse bicicletas, patinetes y demás material deportivo. Radicales y delincuentes están aprovechando las protestas de los trabajadores desesperados para provocar el caos. pic.twitter.com/1UGbigbE4W — Caso Aislado (@CasoAislado_Es) October 30, 2020

Варто відзначити, що п’ятницю в Іспанії повідомили про рекордні для країни понад 25 тис. нових випадків коронавірусу за добу. Загальна кількість випадків в Іспанії з початку епідемії перевищила позначку в 1,18 млн осіб.

29 жовтня парламент Іспанії підтримав пропозицію уряду про продовження дії надзвичайного стану ще на шість місяців, до 9 травня 2021 року. Режим НС наділяє уряд надзвичайними повноваженнями, включаючи можливість тимчасового обмеження основних свобод, гарантованих конституцією країни (наприклад, таких як право на вільне пересування).

У рамках режиму надзвичайного стану, зокрема, передбачена комендантська година з 23:00 до 6:00 за місцевим часом, обмеження на соціальні контакти.