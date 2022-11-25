У "Батьківщині" будуть наполягати на створенні урядової комісії яка, розбиратиметься чому такі масштабні наслідки для української енергосистеми "абсолютно не відповідали масштабам пошкоджень" внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко у Facebook.

Він сказав, що “більш-менш розібрався в тому, що відбулося з енергетичною системою після останнього ракетного удару”, зауваживши, що це тема не для “відкритої дискусії”.

“Буду наполягати на створенні відповідної відповідальної урядової комісії яка має в закритому режимі розібратися — чому відбулися такі масштабні наслідки які абсолютно не відповідали масштабам пошкоджень”, — написав Кучеренко.

У своєму дописі він звернувся до осіб з державних установ, назвавши їх “штатними балаболами” та наголосив, що обіцянки про відновлення живлення за 3-4 години демонструє їхню “профнепридатність”.

“Користуючись нагодою — хочу звернутися до штатних балаболів з вагомих державних інституцій. Коли ви несете маячню про ліквідацію наслідків та відновлення живлення за три-чотири години — ви не тільки демонструєте свою повну профнепридатність. Ви ще підставляєте найвищих посадових осіб держави, які вас взяли на роботу за якимись вельми сумнівними критеріями”, — зазначив Кучеренко.