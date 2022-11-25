Про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко у Facebook.
Він сказав, що “більш-менш розібрався в тому, що відбулося з енергетичною системою після останнього ракетного удару”, зауваживши, що це тема не для “відкритої дискусії”.
“Буду наполягати на створенні відповідної відповідальної урядової комісії яка має в закритому режимі розібратися — чому відбулися такі масштабні наслідки які абсолютно не відповідали масштабам пошкоджень”, — написав Кучеренко.
У своєму дописі він звернувся до осіб з державних установ, назвавши їх “штатними балаболами” та наголосив, що обіцянки про відновлення живлення за 3-4 години демонструє їхню “профнепридатність”.
“Користуючись нагодою — хочу звернутися до штатних балаболів з вагомих державних інституцій. Коли ви несете маячню про ліквідацію наслідків та відновлення живлення за три-чотири години — ви не тільки демонструєте свою повну профнепридатність. Ви ще підставляєте найвищих посадових осіб держави, які вас взяли на роботу за якимись вельми сумнівними критеріями”, — зазначив Кучеренко.
- Перша леді Олена Зеленська вважає, що українці готові жити без жодних комунікацій протягом цієї зими через російські обстріли, заради європейського майбутнього України.
- Найскладніший етап після ракетної атаки РФ українська енергосистема вже пройшла, зараз всі області України вже заживлені.
- У Київській міській військовій адміністрації повідомили про ситуацію у столиці України після масштабних ракетних ударів росіян по критичній інфраструктурі 23 листопада. За даними відомства, станом на ранок 25 листопада у Києві для 50% споживачів діють аварійні відімкнення електроенергії.