Про це повідомляє німецьке видання BILD.

Вечері п’ятниці, 25 червня, на одній з вулиць Вюрцбурга чоловік, озброєний ножем, здійснив напад на перехожих.

Поліція сповістила про затримання підозрюваного. Зловмисника зупинили з використанням вогнепальної зброї.

“Зловмисник був пригнічений після того, як поліція застосувала вогнепальну зброю. Є кілька поранень, а також смертельні випадки”, — йдеться в повідомленні поліції.

За інформацією журналістів, загинули три особи. Ще щонайменше 6 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Вулиці в центрі міста все ще перекриті, але поліція запевняє, що загрози для населення більше немає.

Про мотиви чоловіка наразі нічого не відомо. Поліція припускає, що він діяв самостійно.

“Ми заарештували підозрюваного. На цю мить немає доказів наявності другого злочинця. Небезпеки для населення немає!”, — пишуть правоохоронці.

Відео, розповсюджені в соцмережах, показують, як босий чоловік із довгим ножем вчиняв напади на перехожих, а десятки людей, що стали свідками цього, намагалися зупинити нападника.

 