У Вюрцбурзі (північний захід Баварії, Німеччина) чоловік накинувся на перехожих з ножем. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляє німецьке видання BILD.

Вечері п’ятниці, 25 червня, на одній з вулиць Вюрцбурга чоловік, озброєний ножем, здійснив напад на перехожих.

Поліція сповістила про затримання підозрюваного. Зловмисника зупинили з використанням вогнепальної зброї.

“Зловмисник був пригнічений після того, як поліція застосувала вогнепальну зброю. Є кілька поранень, а також смертельні випадки”, — йдеться в повідомленні поліції.

Wir haben einen Tatverdächtigen festgenommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf einen zweiten Täter. Es besteht KEINE Gefahr für die Bevölkerung! Bitte haltet euch mit Mutmaßungen zurück – weitere Informationen folgen — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) June 25, 2021

За інформацією журналістів, загинули три особи. Ще щонайменше 6 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Вулиці в центрі міста все ще перекриті, але поліція запевняє, що загрози для населення більше немає.

Про мотиви чоловіка наразі нічого не відомо. Поліція припускає, що він діяв самостійно.

“Ми заарештували підозрюваного. На цю мить немає доказів наявності другого злочинця. Небезпеки для населення немає!”, — пишуть правоохоронці.

Wir haben einen Tatverdächtigen festgenommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf einen zweiten Täter. Es besteht KEINE Gefahr für die Bevölkerung! Bitte haltet euch mit Mutmaßungen zurück – weitere Informationen folgen — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) June 25, 2021

#Würzburg: The male suspect in the Würzburg mass stabbing incident is reported to have been shot by responding police officers. pic.twitter.com/r59SrK4ohB — I.E.N. (@BreakingIEN) June 25, 2021

Відео, розповсюджені в соцмережах, показують, як босий чоловік із довгим ножем вчиняв напади на перехожих, а десятки людей, що стали свідками цього, намагалися зупинити нападника.

#Würzburg: Police in the southern German state of Bavaria say officers and emergency personnel are attending an incident at Barbarossaplatz in central Würzburg. A number of people are reported to have sustained injuries.pic.twitter.com/Ah8n6FBVok — I.E.N. (@BreakingIEN) June 25, 2021

Die Bevölkerung muss sich wie Primaten gegen Messerstecher verteidigigen. Wer trägt daran die Schuld? Vermutlich niemand. #Wuerzburg

pic.twitter.com/bRY45AwKJw — Arnd Schumacher🇪🇺 (@Arnd_Schumacher) June 25, 2021