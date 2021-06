Про це повідомляє німецьке видання BILD.

Вечері п’ятниці, 25 червня, на одній з вулиць Вюрцбурга чоловік, озброєний ножем, здійснив напад на перехожих.

Поліція сповістила про затримання підозрюваного. Зловмисника зупинили з використанням вогнепальної зброї.

За інформацією журналістів, загинули три особи. Ще щонайменше 6 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Вулиці в центрі міста все ще перекриті, але поліція запевняє, що загрози для населення більше немає.

Про мотиви чоловіка наразі нічого не відомо. Поліція припускає, що він діяв самостійно.

#Würzburg : The male suspect in the Würzburg mass stabbing incident is reported to have been shot by responding police officers. pic.twitter.com/r59SrK4ohB

Відео, розповсюджені в соцмережах, показують, як босий чоловік із довгим ножем вчиняв напади на перехожих, а десятки людей, що стали свідками цього, намагалися зупинити нападника.

#Würzburg: Police in the southern German state of Bavaria say officers and emergency personnel are attending an incident at Barbarossaplatz in central Würzburg. A number of people are reported to have sustained injuries.pic.twitter.com/Ah8n6FBVok

— I.E.N. (@BreakingIEN) June 25, 2021