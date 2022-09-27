Бюро економічної безпеки України вже визначило 23 юридичні особи, пов’язані з РФ та РБ, котрі рекомендує включити до санкційного списку. Попередньо встановлена вартість активів цих компаній складає понад 1 млрд грн, зокрема понад 90 млн грн готівкових коштів на банківських рахунках та 160 автомобілів на суму 220 млн грн тощо.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

До списку потрапили компанії-імпортери автомобільної продукції, скла, фармацевтичної продукції, оптовий постачальник пального, дорожньо-будівельна компанія, виробник побутової хімії.

У БЕБ вже направили на розгляд Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики проєкт розпорядження Кабміну “Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.

Аналітики БЕБ дослідили структуру власності та фінансово-господарську діяльність визначених компаній та встановили, що вони перебувають під контролем РФ та РБ. Щобільше, їх діяльність забезпечує фінансування держав-агресорів, через сплату податків до бюджетів РФ та РБ.

Компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади та інших держав будуть поінформовані про набрання чинності рішення РНБО, для розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів (санкцій).

Як зазначив Директор БЕБ Вадим Мельник, юридичні особи, які увійшли до списку, запропоновано позбавити права користуватися та розпоряджатися активами, що їм належать. Також, для них буде заблоковано можливість виведення капіталу за межі України та зупинено виконання їх економічних і фінансових зобов’язань перед РФ та РБ.

Він наголосив, що запровадження до них санкцій унеможливить фінансування або матеріально-технічне забезпечення РФ та РБ, що сприятиме захисту економічних інтересів України.

За словами Мельника, процес поповнення списку підприємств для запровадження санкцій триває. Наразі ще два списки із 25 та 54 суб’єктами господарської діяльності, які БЕБ рекомендує включити до санкційних списків, погоджуються з відповідними органами.