Під будівлею суду у ліванському Бейруті акція протесту, яку організувало шиїтське угруповання "Хезболла", переросла у сутички із жертвами.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Люди вийшли на мітинг проти судді Тарека Бітара, який розглядав справу щодо торішнього вибуху у порту.

Ліванська армія закликала населення залишити район і попередила, що відкриє вогонь по будь-кому, кого помітить тут зі зброєю.

Щонайменше три людини загинули у сутичках та вісім отримали поранення. “Хезболла” звинувачує озброєні угруповання в “розпалюванні ворожнечі”.

“Хезболла”, яку підтримує Іран, була давнім противником Тарека Бітара.

Цього тижня Бітар видав ордер на арешт колишнього міністра фінансів Алі Хасана Халіла, високопоставленого чиновника партії “Амаль”. Бітар також видав ордери на арешт депутата Нухада Махнука, союзника колишнього прем’єр-міністра Саада Харірі й колишнього міністра внутрішніх справ.

Бітар, який також очолює кримінальний суд Бейрута, є другим слідчим, який веде справу про вибух у порту. Першого суддю звільнили після того, як два колишніх міністри уряду, яким було пред’явлено звинувачення у цій справі, успішно подали клопотання про його усунення.

Вибух у порту Бейрута

4 серпня 2020 року поблизу порту сталася масштабна пожежа і сильні вибухи. Фото та відео очевидців свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд та транспортних засобів. Вулиці міста були усіяні уламками будівель і склом.

Вища рада оборони Лівану заявила, що вибух у порту стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що були конфісковані у 2014 році з судна “Росус”, що належало російському бізнесмену.

У результаті вибухів загинув один громадянин України – 32-річний Вільям Азар. У момент трагічної події він вийшов з офісу компанії KPMG, щоб їхати додому.