Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
У ході протестів, що відбулися біля парламенту Лівану, сталися сутички між поліцією та протестувальниками. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.
Демонстранти вимагають відставки уряду, тому що обурені вибухами в порту та їх наслідками. На їх думку, вибухи сталися через недбалість влади.
Зазначається, що в результаті вибуху загинули щонайменше 137 осіб і ще близько 5000 отримали поранення.
Вибухова хвиля також зруйнувала цілі райони столиці, а будинки і підприємства перетворилися на руїни. Десятки людей досі вважаються зниклими безвісти.
- У вівторок, 4 серпня, у Бейруті поблизу порту сталася масштабна пожежа, було чутно сильний вибух. Фото та відео очевидців свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд та транспортних засобів. Вулиці міста усіяні уламками будівель і склом.
- Прем’єр-міністр Лівану Хассан Діаб оголосив середу, 5 серпня, національним днем жалоби за жертвами вибуху в бейрутському порту.
- Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух в порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що були конфісковані у 2014 році з судна “Росус”, що належало російському бізнесмену.
- Україна запропонувала надати допомогу Лівану в зв’язку із масштабним вибухом у порту Бейрута.