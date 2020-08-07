У столиці Лівану Бейруті, де сталися руйнівні вибухи, у ніч на п’ятницю, 7 серпня, почалися антиурядові протести.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

У ході протестів, що відбулися біля парламенту Лівану, сталися сутички між поліцією та протестувальниками. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Демонстранти вимагають відставки уряду, тому що обурені вибухами в порту та їх наслідками. На їх думку, вибухи сталися через недбалість влади.

Зазначається, що в результаті вибуху загинули щонайменше 137 осіб і ще близько 5000 отримали поранення.

Вибухова хвиля також зруйнувала цілі райони столиці, а будинки і підприємства перетворилися на руїни. Десятки людей досі вважаються зниклими безвісти.