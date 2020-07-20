Президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше за 12 років призначив посла в США - заступника міністра закордонних справ Олега Кравченка.

Про це повідомляє БелТА.

До цього призначення Кравченко вже працював в посольстві Білорусі в США – в 2007 році він був радником посольства Білорусі в США, з 2008-го по 2014-й – тимчасовим повіреним у справах Білорусі в США.

“Дуже багато чого буде залежати від твоєї роботи. Нам потрібні будуть підтримка і допомога від Сполучених Штатів Америки, особливо в цей період у фінансовій сфері в зв’язку з коронавірусом. Там у нас непогані перспективи “, – сказав Лукашенко, звертаючись до Кравченко.

У 2008 році офіційний Мінськ відкликав посла з Вашингтона через санкції відносно білоруських компаній, введених адміністрацією президента Буша-молодшого. Незабаром американський посол покинув Білорусь, а дипмісії в обох країнах очолювали тимчасові повірені.

У січні 2019 року Білорусь скасувала обмеження на чисельність співробітників американської дипмісії. У вересні 2019 обидві країни прийняли рішення відновити диппредставництва на рівні послів.