У Бельгії знову вводять жорсткі карантинні заходи в зв'язку із зростанням кількості випадків коронавірусу COVID-19, госпіталізацій і смертей.

Про це повідомляють видання The Brussels Times та агентство Reuters.

З відповідною заявою в п’ятницю, 30 жовтня, виступив прем’єр-міністр країни Олександр Де Кроо.

“Ми повинні максимально обмежити наші фізичні контакти… Ми повертаємося до суворої ізоляції, яка переслідує лише одну мету: гарантувати, що наша система охорони здоров’я не впаде”, – наголосив він.

Політик додав, що карантинні заходи, що вживаються, – “це останній шанс” Бельгії.

Нові заходи набудуть чинності в неділю ввечері, 1 листопада, і діятимуть протягом шести тижнів (до 13 грудня). Їх ефективність влада оцінить 1 грудня.

Діятимуть наступні обмеження:

• В гості дозволено запрошувати не більше однієї людини. Це не стосується людей, які живуть одні (їм дозволяється приймати вдома до двох осіб).

• На відкритому повітрі зібрання можуть проводитися за участю максимум чотирьох людей (при дотриманні соціальної дистанції і в захисних масках для обличчя).

• Магазини товарів не першої необхідності будуть закриті (але як і раніше можливий самовивіз чи доставка товарів, замовлених заздалегідь). Як повідомляє телекомпанія VRT, працюватимуть магазини, що торгують їжею для людей і тварин, аптеки і газетні кіоски.

• Перукарські або косметологічні центри (тобто заклади зі сфери немедичних послуг, що вимагають тісного контакту), будуть закриті.

• Шкільні осінні канікули вирішено продовжити до 15 листопада. Після цього в школи повернуться всі учні початкових класів, а також 50% учнів другого і третього класів середньої школи (інші повинні будуть пройти дистанційне навчання).

• Всі вищі навчальні заклади до кінця року будуть проводити навчання дистанційно. Однак з 1 грудня деякі заняття можна буде проводити очно (за необхідності).

• Стане обов’язковою віддалена форма роботи. Якщо це неможливо, в офісах обов’язкові маски для обличчя і соціальна дистанція.

• Бари та ресторани в готелях також закриються. Готелі зможуть працювати, але їжа повинна подаватися в номер.

• На похорон будуть допускатися максимум 15 осіб.

• З 3 листопада закриються парки відпочинку. А ресторани і басейни вже закрилися.

Крім того, зберігається комендантська година: вона діє з півночі до 5:00 ранку у Фламандському регіоні і з 22:00 до 6:00 ранку в Валлонському і Брюссельському столичному регіонах.

Як повідомляє агентство Reuters, у Бельгії показники зараження COVID-19 гірші, ніж в інших країнах Євросоюзу і в Великій Британії.

Так, у другій половині жовтня в Бельгії було зареєстровано в середньому 1600 нових випадків інфікування на 100 тис. жителів, що більш ніж в два рази більше, ніж у Франції.

У Бельгії також спостерігається один із найвищих показників смертності в Європі.

Згідно з даними довідкового веб-сайту Worldometer, наразі кількість випадків зараження коронавірусом у Бельгії складає 392 258, а кількість смертей перевищила 11,3 тисяч.