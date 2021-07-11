У березні 2021 року в Бельгії померла 90-річна жінка, яка заразилася двома штамами коронавірусу.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Лікарі підозрюють, що вона заразилася інфекціями від двох різних людей.

Вони вважають, що це перший задокументований випадок такого роду, хоча рідко трапляються подібні подвійні інфекції. Цей випадок обговорювався на Європейському конгресі з клінічної мікробіології та інфекційних захворювань. Лабораторні тести зразків, узятих при госпіталізації жінки, показали, що у неї COVID-19, викликаний одночасно двома різними варіантами пандемічного вірусу – альфа і бета. Ці штами вперше виявили у Великій Британії і Південній Африці.

Провідна дослідниця доктор Анні Ванкеерберген із лікарні OLV в Алсті, Бельгія, сказала: “Обидва ці варіанти циркулювали в Бельгії на той час, тому цілком ймовірно, що жінка одночасно інфікувалася різними вірусами від двох різних людей. На жаль, ми не знаємо, як вона заразилася”.

При цьому доктор підкреслила, що важко сказати, чи зіграла подвійна інфекція свою роль у швидкому погіршенні стану пацієнтки.

У січні 2021 року вчені з Бразилії повідомили, що двоє людей одночасно були інфіковані двома типами коронавірусу, один з яких, – це гамма-штам.

У Португалії недавно вилікували 17-річного підлітка, який заразився другим типом COVID-19, але при цьому ще не одужав від іншого варіанту коронавірусу.