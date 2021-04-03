У місті Гент (Бельгія) влада придумала оригінальний спосіб, який забезпечить дотримання соціального дистанціювання в парках і на багатолюдних площах. Для цього на землі накреслили кола, в яких можна збиратися по чотири людини.

Про це повідомляє Reuters.

Кола в парках і на площах назвали місцями “антиковідних зустрічей”. Сотні кіл відтепер можна знайти по всьому місту.

Влада міста сподівається, що таким чином вдасться контролювати хоча б дотримання соціального дистанціювання при тривалих зустрічах в громадських місцях.

Уже більше пів року в країні закриті ресторани й бари. Ідея з колами, намальованими білою фарбою, належить студентам.

Ті, хто хочуть відпочити або поспілкуватися на вулиці – приносять з собою стільці, каву, їжу і так далі.

Між колами необхідно ходити в захисній масці, але всередині кола співрозмовникам дозволяють бути без засобів індивідуального захисту.

Якщо така концепція себе виправдає – аналогічні білі кола з’являться на вулицях інших міст Бельгії.

Згідно з останніми даними, за весь час у Бельгії було зафіксовано понад 882 тисячі випадків зараження коронавірусом та понад 23 тисячі смертей.