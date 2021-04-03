Про це повідомляє Reuters.
Кола в парках і на площах назвали місцями “антиковідних зустрічей”. Сотні кіл відтепер можна знайти по всьому місту.
Влада міста сподівається, що таким чином вдасться контролювати хоча б дотримання соціального дистанціювання при тривалих зустрічах в громадських місцях.
Уже більше пів року в країні закриті ресторани й бари. Ідея з колами, намальованими білою фарбою, належить студентам.
Ті, хто хочуть відпочити або поспілкуватися на вулиці – приносять з собою стільці, каву, їжу і так далі.
Між колами необхідно ходити в захисній масці, але всередині кола співрозмовникам дозволяють бути без засобів індивідуального захисту.
Якщо така концепція себе виправдає – аналогічні білі кола з’являться на вулицях інших міст Бельгії.
Згідно з останніми даними, за весь час у Бельгії було зафіксовано понад 882 тисячі випадків зараження коронавірусом та понад 23 тисячі смертей.
- У січні влада Бельгії заборонила жителям виїжджати на відпочинок за кордон, щоб обмежити поширення нових штамів коронавірусу та уникнути смертельної третьої хвилі COVID-19.
- Раніше в Бельгії, в муніципалітеті Мол (провінція Антверпен) десятки мешканців будинку для людей похилого віку захворіли на COVID-19 після святкового візиту чоловіка в костюмі Санта-Клауса.