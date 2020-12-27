Про це повідомляє The Sun.
Персонал будинку престарілих сподівався, що Санта підніме моральний дух серед жителів. До візиту у чоловіка не було симптомів хвороби.
Також керівництво будинку заявило, що Санта-Клаус і його помічники були терапевтами, у яких також є доступ до мешканців в інший час.
“Спочатку говорили, що правила дотримувалися, але потім відразу ж ви отримуєте фотографії від сімей пацієнтів, де видно, що це не так”, – прокоментував ситуацію мер Мола.
Яннес Верхейен, фірми Armonea, яка управляє будинком престарілих, сказав, що команда дуже шокована тим, що трапилося, але це також робить їх дуже мотивованими на те, щоб знову боротися з вірусом.
Проте провідний вірусолог Бельгії Марк Ван Ранст з Університету Левена заявив, що сумнівається, що Санта міг викликати стільки інфекцій. Він вважає, що причиною масової захворюваності стала погана вентиляція приміщення.
- 15 грудня стало відомо, що у Бельгії, в муніципалітеті Мол (провінція Антверпен) десятки мешканців будинку для людей похилого віку захворіли на COVID-19 після святкового візиту чоловіка в костюмі Санта-Клауса.