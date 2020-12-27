У будинку для літніх людей в бельгійському місті Мол після візиту чоловіка, переодягненого Санта-Клаусом, стався спалах COVID-19. Всього заразився 121 житель будинку і 36 працівників, померли 18 осіб.

Про це повідомляє The Sun.

Персонал будинку престарілих сподівався, що Санта підніме моральний дух серед жителів. До візиту у чоловіка не було симптомів хвороби.

Також керівництво будинку заявило, що Санта-Клаус і його помічники були терапевтами, у яких також є доступ до мешканців в інший час.

“Спочатку говорили, що правила дотримувалися, але потім відразу ж ви отримуєте фотографії від сімей пацієнтів, де видно, що це не так”, – прокоментував ситуацію мер Мола.

Яннес Верхейен, фірми Armonea, яка управляє будинком престарілих, сказав, що команда дуже шокована тим, що трапилося, але це також робить їх дуже мотивованими на те, щоб знову боротися з вірусом.

Проте провідний вірусолог Бельгії Марк Ван Ранст з Університету Левена заявив, що сумнівається, що Санта міг викликати стільки інфекцій. Він вважає, що причиною масової захворюваності стала погана вентиляція приміщення.