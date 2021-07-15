Про це повідомляє національний бельгійський мовник VRT.
На випадок шахрайства передбачене стягнення у 750 євро.
Пасажирам, які прибувають до Бельгії необхідно мати при собі європейський COVID-сертифікат, а також форму PLF – анкета, що дозволяє встановити місцезнаходження пасажира і відстежити його контакти.
Але далеко не всі дотримуються цих правил, і деяких мандрівників спіймали на спробі шахрайства. Судові органи також виявили, що кілька транспортних компаній недбало ставляться до цих важливих формальностей.
У відповідь бельгійська прокуратура вирішила жорстко припинити зловживання. Тепер мандрівникам без необхідних документів, автобусним та авіакомпаніям, які не дотримуються процедури, загрожують штрафи.
Транспортним компаніям, які не проводять перевірки і допускають пасажирів без належних документів на рейс, загрожує судовий процес. А покарання передбачає штраф у розмірі 48 000 євро або навіть тюремне ув’язнення.
Основні перевірки проводять в аеропорту Брюсселя.
- У середу, 14 липня, Кабінет Міністрів визначив термін дії COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів.
- У Міністерстві цифрової трансформації заявили, що українські COVID-сертифікати діятимуть для поїздок за кордон лише після процедури визнання.