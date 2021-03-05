У бельгійському селищі Дудзеле, що поблизу Брюгге, товарний поїзд протаранив вантажівку, внаслідок чого водій-українець загинув на місці події.

Про це повідомляє бельгійське видання Nieuwsblad.

Аварія сталася увечері 3 березня, можливою її причиною називають туман.

Зазначається, що через погані погодні умови чоловік міг не помітити світлофор на переїзді.

55-річний українець, водій автомобіля, від удару загинув на місці. Причіп вантажівки розлетівся по залізничних коліях. Також були сильно пошкоджені опори та лінії електропередач.