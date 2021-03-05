Про це повідомляє бельгійське видання Nieuwsblad.
Аварія сталася увечері 3 березня, можливою її причиною називають туман.
Зазначається, що через погані погодні умови чоловік міг не помітити світлофор на переїзді.
55-річний українець, водій автомобіля, від удару загинув на місці. Причіп вантажівки розлетівся по залізничних коліях. Також були сильно пошкоджені опори та лінії електропередач.
- Раніше повідомлялось, що у Полтаві машина патрульної поліції на смерть збила пішохода. За попередніми даними, чоловік перебігав дорогу.