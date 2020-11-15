Про це повідомляє Le soir.
Вважається, що Синтерклаас живе в Іспанії, а Пер-Ноель – у Франції.
Міністр написав їм листа, в якому йдеться про те, що він позбавляє їх від необхідності йти на 10-денний карантин після прибуття до Бельгії.
За словами Ванденбрука, сама подорож займе 17 днів, що більше, ніж термін карантину.
“Ви ж не хочете розчарувати дітей. І ми не хочемо. І ми можемо вас запевнити: вам не доведеться бігати з даху на дах у скафандрі. Проте, ми радимо вам постійно тримати дистанцію, регулярно мити руки та при необхідності носити маску”, – говорить міністр охорони здоров’я.
Зараз в Бельгії діє комендантська година, який залишиться в силі і в ніч на 6 грудня, коли Синтерклаас розносить подарунки. Проте це обмеження не буде поширюватися на бельгійських Санта Клаусів.
- 16 жовтня стало відомо, що у Бельгії вирішили посилити карантинні заходи, щоб зупинити поширення коронавірусу COVID-19.