Міністр охорони здоров'я Бельгії Франк Ванденбрук дозволив двом місцевим Санта Клаусам - Сінтерклаасу і Пер-Ноелю - не йти на 10-денний карантин після прибуття до Бельгії, щоб вони встигли роздати дітям новорічні подарунки.

Про це повідомляє Le soir.

Вважається, що Синтерклаас живе в Іспанії, а Пер-Ноель – у Франції.

Міністр написав їм листа, в якому йдеться про те, що він позбавляє їх від необхідності йти на 10-денний карантин після прибуття до Бельгії.

За словами Ванденбрука, сама подорож займе 17 днів, що більше, ніж термін карантину.

“Ви ж не хочете розчарувати дітей. І ми не хочемо. І ми можемо вас запевнити: вам не доведеться бігати з даху на дах у скафандрі. Проте, ми радимо вам постійно тримати дистанцію, регулярно мити руки та при необхідності носити маску”, – говорить міністр охорони здоров’я.

Зараз в Бельгії діє комендантська година, який залишиться в силі і в ніч на 6 грудня, коли Синтерклаас розносить подарунки. Проте це обмеження не буде поширюватися на бельгійських Санта Клаусів.