Про це повідомляє агентство Reuters.

Про нові кроки оголосив сьогодні на прес-конференції прем’єр-міністр країни Олександр Де Кро.

“Кількість заражень зростає з кожним днем, і дуже швидко. Наші лікарі й лікарні перебувають під сильним тиском. Ми ведемо нерівну боротьбу з цим вірусом”, – наголосив він.

“Найближчі тижні будуть дуже важкими, але ми повинні вжити цих заходів, щоб уникнути гіршого”, – додав політик.

Нові заходи набудуть чинності з понеділка, 19 жовтня, і триватимуть не менше місяця. Через два тижні влада оцінить їх ефективність.

Так, уряд Бельгії вирішив закрити всі бари і ресторани в країні на чотири тижні.

Продаж алкоголю ввечері буде заборонено з 20:00, повідомляє видання The Brussels Times.

У країні буде введена комендантська година в нічний час. Людям заборонять виходити на вулицю з 00:00 до 5:00 ранку.

Близьке спілкування з особами, які не є членами сім’ї, за межами власного житла скорочується до 1 людини. В гості можна буде запросити не більше 4 осіб (за умови, що протягом двох тижнів це будуть ті ж люди).

Уряд рекомендував жителям працювати віддалено, якщо є можливість.

Через п’ять тижнів після відкриття бельгійські університети з понеділка повинні будуть перейти в основному на онлайн-навчання. Водночас школи поки продовжать працювати.

Продовольчі ринки можуть працювати при дотриманні всіх епідеміологічних норм. Однак різдвяні ярмарки та блошині ринки заборонять.

Як зазначає Reuters, Бельгія посідає друге місце в Європі за рівнем інфікування на душу населення (після Чехії). Кількість нових випадків зараження в країні зростала протягом останніх тижнів, досягнувши піку в 8500 осіб у понеділок. Кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії збільшилася вдвічі за 11 днів.

У Брюсселі, де перебувають ключові інституції Європейського Союзу, 20% тестів на COVID-19 виявляються позитивними.

За заявами органів охорони здоров’я, до середини листопада може не залишитися вільних ліжок у відділеннях інтенсивної терапії при нинішніх темпах поширення вірусу.