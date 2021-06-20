Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, раптово завалилася частина будівлі, через що були знесені будівельні ліси. Причина, чому так сталося, – невідома.

У суботу пожежники і рятувальники витягли з-під завалів два останніх тіла. Двоє із загиблих були з Португалії і Румунії.

Дев’ять людей постраждали в результаті обвалення, троє з яких все ще знаходяться в реанімації.

Видання Brussels Times повідомило, що початкова школа в міському кварталі Н’їв-Зюйд (Nieuw-Zuid) повинна була відкритися вчасно, щоб прийняти учнів на новий навчальний рік 1 вересня, тому роботи прискорили, щоб укластися в цей термін.