Про це повідомляє NZ Herald.
Влада Мола почали розслідування після того, як десятки мешканців будинку для літніх Хемельрейк дали позитивний результат на COVID-19 після різдвяного візиту людини в костюмі Санта Клауса. Незабаром після цього чоловік отримав позитивний результат на коронавірус, в результаті чого влада почала перевіряти мешканців будинку.
Спочатку повідомлялося, що 45 пенсіонерів отримали позитивний результат, хоча фламандська телекомпанія VRT повідомляє, що загальна кількість хворих вже досягла 75 – включаючи 14 співробітників.
Мер міста Вім Кейерс розповів, що візит організували з найкращими намірами.
“Працівники установи розповіли, що всі співробітники і пенсіонери дотримувалися маскового режиму, але насправді це виявилося неправдою: спочатку вони сказали, що всі правила були дотримані, але потім на фото ти бачиш, що це не так”, – говорить Кейерс.
- Раніше повідомлялося, що чотириденний з’їзд свінгерів в Новому Орлеані (США), який пройшов у листопаді, привів до 41 нового випадку захворювання на коронавірус COVID-19.