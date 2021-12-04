Про це повідомляє місцева газета Het Nieuwsblad.
У тварин на прізвисько Імані та Гермієн почався нежить, після чого ветеринари взяли у них аналізи.
Поки незрозуміло, чому бегемоти захворіли, зоопарк дотримувався суворих санітарних заходів, співробітники не були інфіковані.
«Наскільки мені відомо, це перший випадок із цим видом. У всьому світі цей вірус здебільшого зареєстрований у людиноподібних мавп та тварин із сімейства котячих», – повідомив ветеринар, який брав у бегемотів зразки.
Зараз тварини почуваються добре, але перебувають в ізоляції.
До отримання негативного результату на коронавірус вольєр буде закрито для відвідувачів.
- Нагадаємо, раніше у зоопарку Роттердама виявили коронавірус у горил і левів.
- Раніше повідомлялося, що у національному зоопарку в американському штаті Вашингтон шестеро левів та тигри, в яких діагностували зараження коронавірусом, відмовилися від їжі.
- Також у чотирьох левів із зоопарку Барселони підтвердили коронавірус COVID-19.
- У дитячому зоопарку міста Лінкольн (штат Небраска) три снігові барси померли через наслідки коронавірусу.
- У липні 2021 повідомлялося, що у зоопарку каліфорнійського міста Сан-Дієго сніжний леопард на ім’я Раміль підхопив коронавірус COVID-19.