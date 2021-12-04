У двох бегемотів у зоопарку Антверпена в Бельгії було виявлено коронавірус.

Про це повідомляє місцева газета Het Nieuwsblad.

У тварин на прізвисько Імані та Гермієн почався нежить, після чого ветеринари взяли у них аналізи.

Поки незрозуміло, чому бегемоти захворіли, зоопарк дотримувався суворих санітарних заходів, співробітники не були інфіковані.

«Наскільки мені відомо, це перший випадок із цим видом. У всьому світі цей вірус здебільшого зареєстрований у людиноподібних мавп та тварин із сімейства котячих», – повідомив ветеринар, який брав у бегемотів зразки.

Зараз тварини почуваються добре, але перебувають в ізоляції.

До отримання негативного результату на коронавірус вольєр буде закрито для відвідувачів.