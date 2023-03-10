Про це повідомляє Politico.

“Ми не можемо бути наївними: TikTok – це китайська компанія, яка нині має повноваження співпрацювати з китайськими спецслужбами”, – сказав прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо.

Ця заборона заснована на аналізі ризиків, проведеному бельгійськими спецслужбами, і рекомендаціях національного центру кібербезпеки. За інформацією видання, заборону введено строком на шість місяців, після чого влада Бельгії проведе повторну оцінку своїх рекомендацій.

Крім того, Рада національної безпеки Бельгії закликала регіональні та місцеві органи влади ввести аналогічну заборону й попросила бельгійський орган із захисту даних вивчити політику конфіденційності TikTok.

Зокрема, у четвер IT-агентство уряду Фландрії, північного регіону Бельгії, вже ухвалило рішення заблокувати доступ до TikTok для всіх державних служб, які використовують централізовані IT-послуги та урядову мережу.

Нагадаємо, що на початку березня комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США проголосував за проєкт закону, який надає президенту Джо Байдену повноваження заборонити китайську соцмережу TikTok у Сполучених Штатах Америки.

За даними видання Reuters, законодавці проголосували 24 голосами проти 16 за схвалення рішення щодо надання адміністрації нових повноважень щодо заборони TikTok, що належить ByteDance, якою користуються понад 100 мільйонів американців, а також інших програм, які несуть загрозу національній безпеці.

“TikTok – це загроза національній безпеці… Настав час діяти. Будь-хто, хто завантажив застосунок TikTok на свій пристрій, надав Комуністичній партії Китаю доступ до всієї своєї особистої інформації. Це шпигунська куля в їхніх телефонах”, – заявив голова комітету Палати представників із закордонних справ від Республіканської партії Майкл МакКол, який виступив автором законопроєкту.

Натомість демократи виступили проти цього законопроєкту, заявивши, що він вимагає належної перевірки шляхом обговорення та консультацій з експертами.

Законопроєкт не вказує, як діятиме заборона, але надає Джо Байдену право забороняти будь-які транзакції з TikTok, що, своєю чергою, може перешкодити будь-кому в Сполучених Штатах отримати доступ або завантажити додаток на свої смартфони.

Окрім того, законопроєкт вимагатиме від Байдена накласти заборону на будь-яку юридичну особу, яка “може” передавати конфіденційні персональні дані організації, яка перебуває під впливом Китаю.

Зауважимо, що останніми тижнями TikTok зазнав критики через побоювання, що дані користувачів можуть опинитися в руках китайського уряду, підриваючи інтереси безпеки Заходу.