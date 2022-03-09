Виконавчий директор Bellingcat Христо Грозєв вважає, що оточення президента країни-агресора РФ Володимира Путіна боїться розповідати йому про те, як насправді відбувається "спецоперація" Росії в Україні.

Про це Христо Грозєв заявив у прямому етері українського телемарафону UAРазом.

За його словами, президент РФ не знає про провали своєї армії у війні з Україною, оскільки його соратники бояться розповідати всю правду. Грозєв зазначив, що Путін живе у “інформаційному вакуумі”.

“Якщо розглядати сьогоднішні події, коли провалів набагато більше, то я впевнений, що про них Путіну не розповідають. До російського президента не доходить вся картина його провалу”, – наголосив журналіст-розслідувач.

Проте, зауважив Христо Грозєв, оточення очільника Кремля все ж готове озвучувати Путіну трохи більше інформації. До прикладу, вчора йому розповіли про обстріл Вінниці, задля якого армія РФ використала вісім ракет. За словами Грозєва, ця інформація значно розізлила Володимира Путіна, адже раніше йому повідомляли, що ці ракети надзвичайно дорогі.

“Тому, думаю, якась частина інформації до нього доходить, але основне від нього приховують”, – додав виконавчий директор Bellingcat.

Він додав, що інформація про те, що 100% українців негативно ставляться до російських загарбників скоріш за все йому не відома, адже Путіну просто бояться про це сказати.

Щодо настроїв всередині РФ, то, на думку Грозєва, є вірогідність бунту серед олігархів, яким дуже не подобається все, що зараз відбувається. Журналіст зауважив, що навіть для близького оточення Путіна, яке не входять у “військовий список”, вторгнення в Україну стало неочікуваним.