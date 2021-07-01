У морі біля узбережжя Бангладеш врятували двох слонів.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Двоє слонів відділилися від свого стада в М’янмі, перебралися через річку в Бангладеш і через наляканих місцевих мешканців опинилися на пляжі затоки. Провівши чотири дні біля моря, слони попливли в Бенгальську затоку.

Але місцева влада вирішила врятувати тварин: за допомогою місцевих рибалок, використовуючи мотузки, слонів вивели на берег.

Фото: AFP

Гігантам дали їжу, їх відвезуть до найближчого лісу, повідомив місцевий чиновник Сайєд Ашик Ахмед.

Фазлул Хак, член ради приморського містечка Текнаф, сказав агентству AFP, що місцеві жителі бояться слонів, бо раніше були випадки вбивства слонами людей.

Лісовий середовищі існування слонів в цьому регіоні все більше загрожують лісозаготівлі, сільське господарство і пожежі.