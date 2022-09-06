У Запорізькій області підірвано автомобіль окупаційного "коменданта" міста Артема Бардіна. Вибух трапився у центрі Бердянська.

Про це повідомила Бердянська міська рада.

Вибух трапився біля будівлі Військово-цивільної адміністрації. Внаслідок вибуху Артем Бардін постраждав.

Гауляйтера шпиталізовано до лікарні. Він у тяжкому стані.

Внаслідок вибуху постраждали також автомобілі, що стояли поруч. Всередині трьох транспортних засобів нікого не було.

Артем Бардін став так званим “військовим комендантом” Бердянська після початку окупації міста. Російська служба BBC повідомляла про його наказ від 21 квітня щодо призначення “заступників мера”.