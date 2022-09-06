Про це повідомила Бердянська міська рада.
Вибух трапився біля будівлі Військово-цивільної адміністрації. Внаслідок вибуху Артем Бардін постраждав.
Гауляйтера шпиталізовано до лікарні. Він у тяжкому стані.
Внаслідок вибуху постраждали також автомобілі, що стояли поруч. Всередині трьох транспортних засобів нікого не було.
Артем Бардін став так званим “військовим комендантом” Бердянська після початку окупації міста. Російська служба BBC повідомляла про його наказ від 21 квітня щодо призначення “заступників мера”.
- У Херсонській області підірвано авто так званого “т.в.о. начальника чергової частини ДІБДР” (Державна інспекція безпеки дорожнього руху). Вибуховий пристрій спрацював поряд з автівкою.