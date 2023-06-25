Координаторка організації "Медійна ініціатива за права людини" (МІПЛ) Ольга Решетилов заявила, що з 24 червня в окупованому Бердянську рідних, ймовірно, вбитих двох підлітків, Тиграна Оганнісяна і Микити Ханганова, допитують й обшукують росіяни. Батьки досі не бачили тіл хлопців.

Джерело: Ольга Решетилова у Facebook.

За її словами, організація планує провести власне детальне розслідування обставин вбивства двох підлітків. Вона наголосила, що вже”є кілька фактів, про які треба знати й вже зараз чітко зафіксувати, щоб вбивці хлопців не уникли покарання”.

Кілька днів тому за хлопцями приїжджав окупаційний слідчий з озброєним конвоєм. Утім підліткам вдалося втекти. Микиту мали обвинуватити в крадіжці, а Тиграна в диверсії.

“Вдень перед вбивством хлопці відзначилися в окупаційній поліції. За пів години до дзвінка слідчого батькам про те, що хлопці вбиті, мама Тиграна розмовляла з ним. Тигран був спокійний, казав, що гуляють з Микитою і думають, як святкувати день народження Микити. Микиті сьогодні мало виповнитись 17 років”, — зазначено у повідмоленні.