Джерело: Ольга Решетилова у Facebook.
За її словами, організація планує провести власне детальне розслідування обставин вбивства двох підлітків. Вона наголосила, що вже”є кілька фактів, про які треба знати й вже зараз чітко зафіксувати, щоб вбивці хлопців не уникли покарання”.
Кілька днів тому за хлопцями приїжджав окупаційний слідчий з озброєним конвоєм. Утім підліткам вдалося втекти. Микиту мали обвинуватити в крадіжці, а Тиграна в диверсії.
“Вдень перед вбивством хлопці відзначилися в окупаційній поліції. За пів години до дзвінка слідчого батькам про те, що хлопці вбиті, мама Тиграна розмовляла з ним. Тигран був спокійний, казав, що гуляють з Микитою і думають, як святкувати день народження Микити. Микиті сьогодні мало виповнитись 17 років”, — зазначено у повідмоленні.
“Принаймні батьки Тиграна і Микити вважають, що вся ця перестрілка, передсмертне відео — це постановка для того, щоб убити хлопців”, — додала Решетилова.
Українські слідчі вже порушили кримінальне провадження за фактом вбивства дітей. МІПЛ співпрацює зі слідством і надає всю наявну у них інформацію.
Додамо, що на останньому відео Тигран каже хлопець” Усе, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні”. Після цього запис обривається й в мережі починає ширитися інформація про його загибель.
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